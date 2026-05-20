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Docker

Jean-Philippe Gouigoux, Mathieu Gouigoux

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Ce livre s'adresse aux développeurs, architectes et administrateurs système, ainsi qu'à toute personne désireuse de comprendre les concepts fondamentaux de la technologie Docker pour les mettre en oeuvre dans le déploiement d'applications conçues en services. Empreint de toute la pédagogie de l'auteur, ce livre permet au lecteur de se poser les bonnes questions et d'apprendre à être pleinement autonome pour affronter avec un oeil critique la masse de conseils disponibles sur Internet afin de trouver la bonne information. Après plusieurs chapitres dédiés à la prise en main de Docker, les auteurs transmettent les bonnes pratiques d'intégration de Docker sur une application exemple développée avec les technologies Blazor/ASP.NET Core et utilisant des dépendances externes pour les fonctionnalités communes (Keycloak pour l'IAM, une GED open source compatible CMIS 1.1, RabbitMQ pour le MOM, MongoDB pour la persistance, etc.). Cette architecture en services permettra d'aborder le maximum de situations différentes d'utilisation de Docker. Le dernier chapitre est consacré à simuler un déploiement industriel de l'application adaptée à Docker, en utilisant à la fois l'orchestration de conteneurs, avec des exemples sur Swarm et une introduction à Kubernetes, ainsi qu'une intégration et un déploiement continus avec Azure DevOps.

Par Jean-Philippe Gouigoux, Mathieu Gouigoux
Chez Editions ENI

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Auteur

Jean-Philippe Gouigoux, Mathieu Gouigoux

Editeur

Editions ENI

Genre

Informatique industrielle

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Docker

Jean-Philippe Gouigoux, Mathieu Gouigoux

Paru le 12/05/2026

400 pages

Editions ENI

45,00 €

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Scannez le code barre 9782409054129
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