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#Bande dessinée jeunesse

Océan, beurre salé & coeurs brisés

Elizabeth Barféty

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Clara a une vie parfaite : elle a 15 ans, elle est fille unique et vit à Paris avec ses parents, dans un grand appartement. L'année prochaine, elle ira dans un des meilleurs lycées de Paris, première étape avant d'intégrer la meilleure fac de droit de France. Plus tard, Clara sera juriste d'entreprise, elle gagnera beaucoup d'argent. Bref, Clara a tout prévu. Tout, sauf ce que viennent de lui annoncer ses parents : ils ont décidé de déménager à Carnac, dans le Morbihan, là où la famille part en vacances depuis toujours. Et ils refusent que Clara reste à Paris. Clara est révoltée : comment ses parents peuvent-ils être si égoïstes ? Comment peuvent-ils lui gâcher ainsi son avenir ? La Bretagne en toile de fond Un roman feel-good avec le trope small town, qui fait la part belle à la ville de Carnac, que l'autrice connaît sur le bout des doigts. Océan, beurre salé et grands espaces, Paris n'a qu'à bien se tenir ! Une héroïne qui va apprendre à mieux se connaître Arrivée en Bretagne, Clara pourrait bien être surprise... par sa rencontre avec un mystérieux beau brun, d'abord. Mais aussi par ses propres réactions et envies. Et si, finalement, l'argent et le statut social n'étaient pas les seules choses à considérer pour choisir son avenir ? En changeant de cadre de vie, Clara va se trouver elle-même.

Par Elizabeth Barféty
Chez Editions Milan

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Auteur

Elizabeth Barféty

Editeur

Editions Milan

Genre

Romans, témoignages & Co

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Océan, beurre salé & coeurs brisés

Elizabeth Barféty

Paru le 20/05/2026

320 pages

Editions Milan

14,90 €

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