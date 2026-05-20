Si le loup était caché

Sapristi ! Le loup a disparu. Où peut-il bien se cacher ? Au fil de la comptine Promenons-nous dans les bois, l'enfant cherche le loup partout tout en chantant et en suivant l'aventure du bout de ses doigts. Une lecture interactive et joyeuse, parfaite pour jouer à se faire (un peu) peur... et beaucoup rire ! Un livre animé pour jouer à se faire peur Grâce à des animations et des effets de surprise, l'enfant explore chaque page en cherchant le loup : derrière un arbre, un buisson, un nid... Les bruitages et les répétitions rythment la lecture, créant une tension amusante qui fait monter l'excitation. Le tout-petit devient acteur de l'histoire, en tapant, en cherchant, en devinant... jusqu'au moment où le loup apparaît enfin ! Une histoire drôle et pleine de malice Inspirée de la célèbre comptine Promenons-nous dans les bois, cette histoire revisite le jeu du cache-cache avec le loup. Mais ici le loup n'est pas si effrayant : il est occupé à faire pipi ! Une chute inattendue et rigolote, qui dédramatise la peur du loup et amuse les enfants à coup sûr. Un QR code est disponible sur la quatrième de couverture pour compléter l'aventure et accéder directement à l'histoire animée sur YouTube. Un format pensé pour les tout-petits Avec ses pages solides, ses nombreuses matières à toucher (fourrure du loup, mousse dans le nid de l'oiseau, couverture du lit ou encore briques de la cheminée), son animation pop-up et ses illustrations expressives, ce livre est conçu pour les petites mains curieuses. Chaque double page apporte une surprise visuelle et sonore, renforçant l'attention et la participation de l'enfant. Une lecture dynamique, idéale pour l'éveil et les premiers jeux autour du livre.