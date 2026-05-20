QUE SE PASSE-T-IL QUAND QUATRE MINI-SORCIERES ESPIEGLES BOULEVERSENT UN MICROCOSME ENCHANTE ? Dans le sous-bois d'une magnifique forêt enchantée vivent les Bribiss, une joyeuse communauté de toutes petites fées : en harmonie avec la magie de la nature, leur mission est d'aider les petits animaux, de soigner l'environnement et de répandre sérénité et paix. Toutes se consacrent avec zèle à ces tâches... sauf trois d'entre elles, Fifou, Tincelle et Petolline, qui passent leur temps à faire des farces et refusent de suivre les règles. Imaginez donc quand c'est justement à elles qu'incombe la tâche d'apprendre ces règles à la petite Briby !