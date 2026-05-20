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Miao Miao Magic School

Guillaume Bianco, MissPATY

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UNE PETITE SORCIERE ET SES COURS DE RATTRAPAGE POUR ELEVES POILUS : UNE CLASSE DE TERRIBLES CHATS OBSTINES ! La jeune maîtresse Miao Miao s'efforce avec beaucoup de patience de transformer ses élèves félins en véritables chats magiques, en leur enseignant le secret de pouvoirs spéciaux réservés aux humains, comme parler, chanter, marcher sur deux pattes, réaliser des recettes de cuisine... mais Capitaine, Monsieur Poli et Pyjama, les chatons indisciplinés et turbulents de la Miao Miao Magic School, lui donnent vraiment du fil à retordre au quotidien ! Et son assistant, le chat magique Purule, est loin d'être d'un grand secours...

Par Guillaume Bianco, MissPATY
Chez Editions Oxymore

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Auteur

Guillaume Bianco, MissPATY

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Humour

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Miao Miao Magic School

Guillaume Bianco, MissPATY

Paru le 27/05/2026

56 pages

Editions Oxymore

15,50 €

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Scannez le code barre 9782385611545
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