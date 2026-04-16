Houellebecq divise parce qu'il nous ressemble : désabusé, lucide, parfois cruel. On l'accuse d'être misogyne, nihiliste, réactionnaire ; on le lit pourtant comme on regarde un miroir qui tremble. Ce livre refuse à la fois l'apologie et le procès. Il propose un Houellebecq politique, analysé dans la construction de son rapport au monde autant que dans son style. Derrière les scandales, il interroge le grand récit moderne : celui de l'individu libre, rationnel, promis au bonheur parla science et le marché. Ses personnages en incarnent l'impasse - solitaires, désorientés, soumis au désir et à la norme.A la lumière du conservatisme qu'il revendique, l'auteur des Particules élémentaires apparaît comme le critique le plus acéré du libéralisme contemporain. En mêlant philosophie, économie et littérature, cet essai donne des clefs pour comprendre pourquoi l'on aime, ou au contraire déteste, Houellebecq : parce qu'il met à nu notre propre contradiction entre soif d'absolu et fatigue du monde.