On croit connaître Zola (1840-1902) : l'écrivain naturaliste, le tribun de J'Accuse , la grande silhouette de la République. Mais ce portrait, mille fois répété, masque une figure plus discrète et pourtant essentielle : celle d'un homme qui entend répondre des autres, éclairer la cité et assumer, avec une ténacité farouche, ce qu'il appelle sa " charge d'âmes ". A partir des dernières décennies de sa vie - celles où se nouent ses engagements les plus décisifs -, cet essai dévoile un Zola profondément éthique, soucieux de transmission, habité par l'idée que la littérature peut et doit réparer, instruire, ouvrir des possibles. Zola n'est pas seulement l'indigné que l'on célèbre : il est le pédagogue, le bâtisseur, celui que la société oblige et que la paternité métamorphose, un écrivain convaincu que la République ne vaut que par la place qu'elle offre à chacun, et d'abord aux plus vulnérables. Explorant l'intime et le politique, le travail et la responsabilité, ce livre redonne à Zola sa puissance d'éclaireur : un guide pour les temps incertains, un penseur de la liberté et du commun, étonnamment contemporain.