Mes premiers airs de Carmen

Ecoute tes premiers airs du célèbre opéra Carmen ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. On retrouve au fil des pages les airs incontournables, enregistrés spécialement pour cet ouvrage du célèbre opéra Carmen : " Sur la place, chacun passe " ; " Le choeur des gamins " ; " Les remparts de Séville " ; " L'amour est un oiseau rebelle " ; " Près des remparts de Séville " ; " Chanson du toreador " ; " Les voici ! ". Nouveau : Un maxi temps d'écoute ! 7 puces sonores, 7 chansons, 2 piles AAA incluses, bouton volume réglable (fort, moyen, off). Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants !