52 secrets marketing à voler aux grandes marques

Si l'on n'a pas de budget, il suffit d'avoir des idées. Et une bonne idée ne coûte pas plus cher qu'une mauvaise ! Avez-vous déjà remarqué que les fruits et légumes sont toujours placés à l'entrée des supermarchés ? Qu'il n'y a jamais de caisse visible dans les boutiques de luxe ou les Apple stores ? Ou que les mascottes des céréales regardent presque toujours vers le bas ? On pourrait croire à des détails. En réalité, rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé pour influencer notre cerveau, déclencher l'envie, installer la confiance et provoquer l'achat - sans jamais le forcer. Ce livre dévoile les mécanismes les plus efficaces utilisés par les grandes marques et vous montre comment les mettre en place à votre échelle. Sans budget, sans réseau, sans équipe, découvrez comment : - vendre plus cher sans avoir à vous justifier ; - attirer des clients qui viennent à vous (au lieu de les poursuivre) ; - vous démarquer sans budget publicitaire et sans crier plus fort que les autres. Car le marketing n'est pas une question de pub, de budgets ou de gros logos. C'est avant tout de la psychologie et des bonnes idées. + Masterclass Copywriting de l'auteur offerte