Le grand livre du Certificat Voltaire

Certificat Voltaire, le + de votre CV ! Le Certificat Voltaire est la certification de référence en orthographe et expression en France. Sur le même principe que le TOEIC, elle propose une évaluation objective des compétences en langue française. A l'heure où les compétences rédactionnelles sont challengées par l'IA et où les entreprises valorisent la maîtrise de la langue et de l'expression, de l'embauche à la prise de poste mais aussi pour des salariés plus installés. Il est primordial de tirer son épingle du jeu en affichant cette compétence essentielle. Dans cette optique, le certificat Voltaire a été refondu en mars 2025 et s'est repositionné sur une approche "multicompétences" en ajoutant à la compétence initiale testée, l'orthographe (+ la dictée), deux nouveaux sujets : une tâche de rédaction et un QCU de vocabulaire professionnel. Les nouvelles modalités de la certification (évaluation de 4 compétences) s'organisent donc désormais comme suit : - dictée simple (5 min) ; - tâche de rédaction (90 minutes) ; - QCM d'orthographe (55 minutes) - 120 questions ; - QCU de vocabulaire (30 minutes) - 100 questions. La nouvelle certification est également éligible au CPF. Riche d'une partie méthodologique des épreuves de la certification et de tous les rappels de cours indispensables sur les règles d'orthographe, de vocabulaire, de syntaxe et de grammaire, ce livre sera votre meilleur allié pour réussir et viser le meilleur score à ce nouveau test. Vous trouverez dans ce livre : - un test diagnostic pour faire le point sur vos connaissances ; - un programme de révisions spécifique par épreuve ; - + de 300 règles de la langue française expliquées et illustrées par de nombreux exemples ; - + de 6 000 exercices corrigés ; - 2 tests blancs complets pour se mettre dans les conditions du jour J. OFFERT en ligne : 3 tests blancs supplémentaires.