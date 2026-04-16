Solo Camping for Two Tome 7

Entre comédie romantique, guide du campeur et recettes en plein air, Solo Camping For Two est un manga gourmet d'un nouveau genre ! Gen est un campeur solitaire. Ce qu'il préfère par-dessus tout est de se retrouver seul dans la nature. Il en profite jusqu'au jour où débarque la tornade Shizuku, une jeune femme qui pratique à merveille l'art de l'incruste. Sa délicieuse cuisine de plein air parviendra-t-elle à le faire changer d'avis ? Découvrez les meilleures recettes en extérieur aux côtés de ce duo chaud bouillant !