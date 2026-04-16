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Solo Camping for Two Tome 7

Yudai Debata

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Entre comédie romantique, guide du campeur et recettes en plein air, Solo Camping For Two est un manga gourmet d'un nouveau genre ! Gen est un campeur solitaire. Ce qu'il préfère par-dessus tout est de se retrouver seul dans la nature. Il en profite jusqu'au jour où débarque la tornade Shizuku, une jeune femme qui pratique à merveille l'art de l'incruste. Sa délicieuse cuisine de plein air parviendra-t-elle à le faire changer d'avis ? Découvrez les meilleures recettes en extérieur aux côtés de ce duo chaud bouillant !

Par Yudai Debata
Chez Soleil Productions

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Auteur

Yudai Debata

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Solo Camping for Two Tome 7

Yudai Debata trad. Guillaume Mistrot

Paru le 16/04/2026

160 pages

Soleil Productions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782302107144
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