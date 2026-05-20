Alice au-delà des étoiles

La première femme astronaute japonaise ! Sur le point d'entrer au collège, Alice est une jeune fille intelligente mais "semilingue" : née de parents japonais mais ayant grandi à l'étranger, elle ne maîtrise aucune des deux langues, que ce soit le japonais ou l'anglais. C'est alors qu'un camarade de classe lui promet de l'aider à réaliser son rêve : devenir astronaute pour "ressentir" la présence de ses parents dans l'espace. Commence alors pour la jeune Alice un périple autant scolaire qu'humain, pour devenir la première astronaute japonaise capitaine de vaisseau spatial...