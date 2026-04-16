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Brûlent les falaises

Emmanuelle Faguer

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Tu es seule, tu es faible, tu es la proie parfaite Dans une villa bretonne battue par les vents, une famille fête son patriarche, Maxence Kerivel, héritier sans triomphe d'une lignée d'armateurs. Les enfants, cousins, pièces rapportées ont tous répondu présents. Tous, sauf Lara, benjamine du clan, adolescente disparue au coeur d'une nuit d'été quinze ans plus tôt. A table, on peine à donner le change. Car celle dont on s'évertue à taire le nom obsède par son absence. Quand, le lendemain matin, Maxence découvre le corps de l'une des convives échoué au pied des falaises, tout laisse à penser qu'elle s'est suicidée. Une tragédie de plus pour lui et les siens. Quelle réalité cachent les drames qui s'abattent sur les Kerivel ? Quels secrets doivent être préservés ? La capitaine Rebecca Lombard, elle-même rongée par les silences, va prendre en charge cette enquête qui fera remonter le souvenir d'un certain été 2003... jusqu'au final, étourdissant. A la croisée de la saga familiale et du roman noir, Brûlent les falaises , c'est la rencontre entre la vieille légende d'une femme brûlée vive et celle d'un clan maudit. Mais les malédictions, ça n'existe pas.

Par Emmanuelle Faguer
Chez Pocket

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Auteur

Emmanuelle Faguer

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

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Brûlent les falaises

Emmanuelle Faguer

Paru le 16/04/2026

352 pages

Pocket

8,90 €

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