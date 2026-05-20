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#Bande dessinée jeunesse

Mongolie

Charlotte Marchina, Jim Jourdane, Naïs Coq

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Saviez-vous qu'en Mongolie on peut cuisiner avec un marteau ? Qu'on capte la 5G dans le désert à dos de chameau ? Ou que certains costumes de "Star Wars" sont inspirés des vêtements mongols ? Oubliez tous vos a priori, préparez vos bagages et direction... les steppes ! Ce documentaire en bande dessinée, aussi drôle qu'instructif, vous embarque sur le terrain aux côtés de l'anthropologue Charlotte Marchina pour vivre le quotidien des éleveurs et des éleveuses nomades de Mongolie, un pays en pleine transformation sociale et environnementale. Vous apprendrez entre autres à faire du thé au lait salé, à peigner un yak ou encore l'art de sécher vos chaussettes par - 40 °C. Bientôt, la Mongolie et la culture mongole n'auront plus aucun secret pour vous ! En coédition avec Makisapa.

Par Charlotte Marchina, Jim Jourdane, Naïs Coq
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Charlotte Marchina, Jim Jourdane, Naïs Coq

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

BD jeunesse divers

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Mongolie

Charlotte Marchina, Jim Jourdane, Naïs Coq

Paru le 20/05/2026

136 pages

Actes Sud Editions

23,90 €

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