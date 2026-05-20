Saviez-vous qu'en Mongolie on peut cuisiner avec un marteau ? Qu'on capte la 5G dans le désert à dos de chameau ? Ou que certains costumes de "Star Wars" sont inspirés des vêtements mongols ? Oubliez tous vos a priori, préparez vos bagages et direction... les steppes ! Ce documentaire en bande dessinée, aussi drôle qu'instructif, vous embarque sur le terrain aux côtés de l'anthropologue Charlotte Marchina pour vivre le quotidien des éleveurs et des éleveuses nomades de Mongolie, un pays en pleine transformation sociale et environnementale. Vous apprendrez entre autres à faire du thé au lait salé, à peigner un yak ou encore l'art de sécher vos chaussettes par - 40 °C. Bientôt, la Mongolie et la culture mongole n'auront plus aucun secret pour vous ! En coédition avec Makisapa.