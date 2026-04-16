Les Sirènes

Des soeurs séparées par des siècles de secrets mais liées par la puissance de la mer. Lucy fuit. Le mal qu'elle a fait, et celui qu'on lui a fait. Elle part se réfugier auprès de la seule personne capable de la comprendre : sa soeur, Jess. Mais lorsque Lucy arrive dans sa maison délabrée, perchée au sommet d'une falaise battue par les vents, elle ne trouve personne. Où est passée Jess ? Lucy se retrouve seule dans une ville côtière où rumeurs et légendes vont bon train. Au gré de ses rencontres, elle découvre les récits d'hommes disparus dans des circonstances mystérieuses et d'un bébé trouvé dans une grotte. Surtout, elle commence à entendre des voix de femmes qui murmurent sur l'écume des vagues... Elles lui chuchotent l'histoire de deux soeurs, il y a deux siècles, dans un monde où les hommes étaient maîtres. Un monde et une histoire qui lui paraissent lointains et pourtant familiers. Ces bruissements venus des profondeurs de la mer font remonter les secrets du passé à la surface. Poussent-ils Lucy sur le chemin qui la réunira à Jess ? Ou vont-ils les faire sombrer toutes les deux ?