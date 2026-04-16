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Arthrose, arthrite

Sébastien Czernichow, Jérémie Sellam

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La douleur des rhumatismes n'est pas une fatalité ! Et si votre meilleure alliée se trouvait dans votre assiette ? Au cours de leurs nombreuses années de pratique, les professeurs Jérémie Sellam, rhumatologue, et Sébastien Czernichow, médecin nutritionniste, ont constaté les bienfaits d'une prise en charge globale qui inclut l'alimentation et l'activité physique. Dans ce livre, basé sur les connaissances scientifiques publiées, ils démystifient toutes les fake news nutritionnelles et autres régimes réputés miracles qui prolifèrent sur les réseaux. A l'inverse, ils proposent une approche scientifiquement validée pour traiter les rhumatismes grâce à une médecine du mode de vie, centrée sur le patient et son alimentation. Après avoir dressé un état des lieux des connaissances sur les différents types de rhumatismes (l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante...), ces spécialistes donnent toutes les clés pour mettre en place une " alimentation antirhumatismale ", sans privation, à l'opposé de tous les régimes " sans " (sans gluten, sans laitages...). Ils livrent leurs conseils très concrets, pratiques et réalistes pour adopter au quotidien les bons gestes qui soulagent les douleurs. Au sommaire : PARTIE 1 : Les rhumatismes, un terme générique pour une réalité bien plus complexe - Les différentes formes de rhumatismes : l'arthrose, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique... - Pourquoi les médicaments ne suffisent pas PARTIE 2 : Bien s'alimenter en cas de rhumatismes : démêler le vrai du faux - L'alimentation, un rôle clé dans les rhumatismes - L'importance du microbiote - Pourquoi les " régimes sans " (sans gluten, sans sucre, sans lait...) ne sont pas la solution ? - Les pseudo-aliments miracles PARTIE 3 : La bonne méthode - Les 10 règles d'or pour se soigner en mangeant : consommer plus d'aliments riches en fibres et en oméga 3, réduire les charcuteries et les produits trop salés, bannir les aliments ultra transformés... - Des tips du rhumato : cuisiner assis, utiliser des légumes prédécoupés, éviter l'inflammation de la gencive et en consultant régulièrement le dentiste pour bien mastiquer... - Des règles d'hygiène de vie globale : bouger, bien dormir, écouter ses sensations...

Par Sébastien Czernichow, Jérémie Sellam
Chez Pocket

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Auteur

Sébastien Czernichow, Jérémie Sellam

Editeur

Pocket

Genre

Arthrose - Rhumatismes

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Arthrose, arthrite

Sébastien Czernichow, Jérémie Sellam

Paru le 16/04/2026

288 pages

Pocket

9,30 €

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