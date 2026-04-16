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La femme de ménage décryptée

Emeric Lebreton

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Les ressorts psychologiques de La Femme de ménage, phénomène mondial, sont enfin décryptés ! Traumas, emprise, manipulation, gaslighting, double personnalité : cette analyse se dévore comme un roman... et dévoile tous les mécanismes qui la rendent si addictive. Parce que la perversité est la chose au monde la mieux partagée... Les Dessous de La Femme de ménage éclaire les dynamiques relationnelles toxiques, les traumatismes enfouis et les jeux de pouvoir qui structurent ce thriller à succès. A travers une analyse claire, accessible et passionnante, il révèle comment Freida McFadden manipule brillamment l'esprit du lecteur, en jouant sur nos biais, nos peurs et nos zones d'ombre. Emeric Lebreton, docteur en psychologie, vous invite à plonger dans la mécanique émotionnelle et narrative de ce phénomène international, mais aussi dans les ressorts de la perversion ordinaire - celle qui se tapit dans les relations déséquilibrées, les silences subis, la violence insidieuse et les secrets destructeurs. Autant de sujet qui nous concernent tous, de près ou de loin (si nécessaire, 5 tests psy achèveront de vous en convaincre...).

Par Emeric Lebreton
Chez Solar

|

Auteur

Emeric Lebreton

Editeur

Solar

Genre

Critique Roman

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La femme de ménage décryptée

Emeric Lebreton

Paru le 16/04/2026

256 pages

Solar

14,90 €

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