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Cosy Fit Renfo en joggo

Charline Girardel

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50 exercices de renforcement musculaire pour se muscler et sculpter sa silhouette sans sortir de chez soi, dans un petit livre aux illustrations ultra kawaï, et à prix tout doux. Ce petit livre trop mignon est une véritable méthode pour pratiquer le renforcement musculaire sans se prendre la tête et en restant bien au chaud chez soi. Il propose 50 exercices simples et efficaces à faire à la maison, sans accessoires, en utilisant le mobilier qu'on a tous à notre disposition (lavabo, mur, lit, chaise, table...). Pour chaque exercice : Un pas à pas explicatif La description des bénéfices ciblés Des variantes (+ facile, + difficile)

Par Charline Girardel
Chez Solar

|

Auteur

Charline Girardel

Editeur

Solar

Genre

Garder la forme

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Cosy Fit Renfo en joggo

Charline Girardel

Paru le 23/04/2026

144 pages

Solar

10,90 €

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