La première biographie en français du "roi guerrier" suédois, acteur majeur de l'histoire de l'Europe du Nord-Est et du continent en général au début du XVIIIe siècle " L'homme le plus extraordinaire peut-être qui ait jamais été sur la terre qui a réuni en lui toutes les grandes qualités de ses aïeux" Voltaire Charles XII né en 1682, devenu roi à l'âge de 15 ans, en 1697, et mort en 1718 à 36 ans seulement, a vécu précisément la moitié de son existence en guerre. En 1700, une puissante coalition ennemie attaquait la Suède. Le jeune roi prit alors la tête de son armée qu'il ne quitta plus jusqu'à sa mort. D'abord victorieux, il mena campagne au Danemark, combattit les Russes dans les provinces baltes et sillonna la Pologne pour déposer son roi et lui imposer la paix. Dès l'âge de 18 ans, il acquit une gloire militaire qui fit sa renommée dans l'Europe entière, au point d'être considéré comme " l'arbitre " des affaires politiques du continent. Il ne lui restait qu'à vaincre le tsar Pierre Ier qu'il décida d'aller combattre jusqu'à Moscou. L'échec de sa campagne russe marqué par la défaite de Poltava (28 juin 1709) fut aussi retentissant que l'avaient été ses succès antérieurs. Le roi de Suède qui avait incarné Mars victorieux n'était plus qu'un prince sans armée contraint de se réfugier pendant plusieurs années dans l'Empire ottoman. Mais l'homme avait de la ressource, il traversa l'Europe incognito en deux semaines pour reparaître dans le Nord. Il se lança alors dans des entreprises toujours plus audacieuses. Le cours de sa vie fut interrompu brutalement par une balle dans la tempe un soir de novembre 1718. L'origine, l'auteur et la motivation de ce tir fatal demeurent inconnus autorisant toutes sortes d'hypothèses. Cet ultime mystère s'ajoute à la constellation d'interrogations demeurées sans réponse autour de la personnalité de ce roi et des choix stratégiques qu'il a pu faire. Charles XII a fasciné aussi bien ceux qui l'ont connu que les historiens. Comme soldat, il se plongea au coeur des combats et tua plusieurs ennemis de ses propres mains tout en exposant sa vie ; comme général, il commanda ses armées et comme roi il gouverna d'une main de fer son Etat et ses sujets. Au cours de ses campagnes, il connut le froid et la faim mais ne se départit jamais de la prestance attachée à son rang. Héros et génie militaire pour les uns, il est pour d'autres un personnage déraisonnable, le fossoyeur de la Suède. Quoi qu'il en soit, sa trajectoire de vie exceptionnelle s'inscrit dans une période de profonds bouleversements de l'Europe du Nord et de l'Est qui n'est pas sans lien avec la situation contemporaine. La grande biographie qui faisait défaut.