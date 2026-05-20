De l'immigration en France

" L'immigration est aujourd'hui un des sujets les plus incandescents du débat public. Il divise profondément la société française. Il n'est qu'à ouvrir le journal, écouter la radio, regarder la télévision ou se connecter sur le web pour s'en convaincre. Le constat et le pari de ce livre : rassembler une grande majorité des citoyens autour de l'immigration est possible. En se confrontant à la réalité des faits, en analysant la politique d'immigration et en écoutant les citoyens, on peut sortir de l'impasse. " Patrick Weil Patrick Weil, historien, politologue, auteur, entre autres, de La France et ses étrangers (1991) et du rapport au gouvernement français " Pour une politique de l'immigration juste et efficace " de 1997, nous propose ici un livre d'élucidation et combat. Chiffres à l'appui, il aborde tous les aspects : le droit d'asile, les OQTF, Schengen, le regroupement familial, l'immigration légale comme illégale ; et ce que l'on fait parfois découler de l'immigration : le droit du sol, l'intégration, la laïcité. Rien n'est omis, ni l'incurie des gouvernements, ni les errements et la cécité volontaire des partis politiques. Il dessine ainsi les contours d'une politique de l'immigration alternative qui peut nous sortir de la division et de la violence. Pour que la France se réconcilie avec elle-même et avec son avenir.