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Que la mort nous frôle

Michel Bussi

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Avec Que la mort nous frôle , Michel Bussi revient à l'essence de son art : un suspense psychologique haletant, un huis clos oppressant et une intrigue savamment orchestrée, où rien n'est jamais ce qu'il paraît être. " Quand on frôle la mort, ce n'est pas son passé que l'on voit défiler, Ce sont les rêves que l'on n'a pas pu réaliser. " Près de Lausanne, Jeanne, jeune psychiatre spécialisée dans les traumatismes, rejoint le manoir des Amarantes. Depuis 1945, ce pensionnat abrite des adolescents brisés par la guerre. Parmi eux, Charly, imprévisible et paranoïaque, et Téréza, orpheline du ghetto de Varsovie, ont noué un lien très fort... Mais ces dernières semaines, des événements inquiétants secouent les lieux : des pensionnaires disparaissent, de mort naturelle leur assure-t-on, des statues changent de place. La tour, où le docteur Gruber mène de mystérieuses expériences, semble même avoir perdu un étage. Tandis que les ombres et les non-dits pèsent sur le manoir hors du temps, le danger est partout. Derrière ce décor faussement paisible, entre les rives du Léman et les sommets alpins, le passé peut-il encore tuer ? Avec Que la mort nous frôle , Michel Bussi signe un suspense psychologique haletant, où chaque révélation renverse tout ce que l'on croyait savoir. Michel Bussi, magicien du suspense, aime surprendre en nous manipulant. Enseignant-chercheur en géographie, il a exploré les cartes du monde avant de dessiner celles des âmes humaines. Ses personnages ? Des invisibles, des héroïnes courageuses, en quête d'identité et de réparation. A leurs côtés, les lieux prennent vie pour devenir eux aussi des personnages à part entière. Il est l'un des auteurs préférés des Français depuis Nymphéas noirs (Les Presses de la Cité, 2011). Récompensé par de nombreux prix littéraires, il est traduit dans le monde entier.

Par Michel Bussi
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Michel Bussi

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Thrillers

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Que la mort nous frôle

Michel Bussi

Paru le 16/04/2026

432 pages

Presses de la Cité

22,90 €

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