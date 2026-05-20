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La préménopause, on en parle ?

Cäät

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La préménopause, tout le monde connaît mais qui en parle vraiment ? Les fameuses sautes d'humeur et bouffées de chaleur, mais aussi les insomnies, les anémies, les trous de mémoire et même le SGUM : autant de symptômes bien réels, souvent méconnus, qui viennent chambouler le corps et le quotidien. Avec son humour mordant et son ton sans langue de bois, Cäät fait le point sur les traitements hormonaux, l'alimentation, le sport et décrypte avec malice l'impact de ces montagnes russes sur la vie de famille et de couple - n'est-ce pas ? - mais aussi sur le portefeuille... Dans cette BD aussi drôle qu'instructive, Cäät fait le ménage dans les idées reçues et nous propose un tour d'horizon hormonal salutaire en donnant ce qu'il faut de tips, de pense-bêtes et d'explications pour (se) comprendre, se sentir mieux dans son corps et dans sa vie. Une lecture libératrice pour dédramatiser sans minimiser cette transition délicate. Alors oui, la préménopause, on en parle... et ça fait un bien fou ! Cäät est autrice, illustratrice et peintre. Elle s'est largement fait connaître grâce à son compte Instagram (@caatalataac) sur lequel elle poste régulièrement ses dessins humoristiques. Ses posts sur la préménopause ont connu un succès fulgurant.

Par Cäät
Chez Albin Michel

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Auteur

Cäät

Editeur

Albin Michel

Genre

Divers

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La préménopause, on en parle ?

Cäät

Paru le 20/05/2026

199 pages

Albin Michel

19,90 €

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