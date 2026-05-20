Tiens bon, Rachel !

Est-ce parce que Rachel Robinson est un petit génie en maths et que sa chambre est toujours impeccablement rangée, qu'on pense toujours à elle pour représenter, défendre, aider ses camarades ? Est-ce parce que tout le monde la sait raisonnable qu'elle ne cesse de se faire du souci pour tout, et particulièrement au sujet de son frère Charles qui, lui, se comporte de la façon la plus scandaleuse qui soit ? Ses meilleures amies, Stephanie et Alison, l'encouragent à se détendre et à profiter de la vie. Facile à dire pour elles ! Pas si facile pour Rachel. Même lorsque Jeremy Dragon, le garçon le plus cool de troisième, la remarque. Mais alors, est-il possible que la perfection ne soit pas la clé d'une vie passionnante ?