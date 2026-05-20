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Les doudous de bébé

Studio Perillou, Perillou Studio

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Parce que les bébés adorent regarder d'autres bébés ! Dans un quotidien souvent saturé d'images et d'informations, le temps du partage grâce au livre permet à l'enfant de s'approprier son univers, au calme. La photo est le médium idéal pour reconnaître, et plus tard, commencer à nommer ce qu'il voit. Dans cet imagier photos, le tout-petit va pouvoir découvrir d'autres bébés (ce qui va beaucoup lui plaire) accompagnés de leurs doudous préférés : un nounours, un lapin, une licorne... Une fabrication soignée pour un cadeau de naissance parfait !

Par Studio Perillou, Perillou Studio
Chez Casterman

|

Auteur

Studio Perillou, Perillou Studio

Editeur

Casterman

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Les doudous de bébé

Studio Perillou, Perillou Studio

Paru le 20/05/2026

10 pages

Casterman

9,90 €

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