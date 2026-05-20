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Histoire de la dissuasion nucléaire française

Florian Galleri, Benoît Grémare, Yannick Pincé

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Le retour au pouvoir de Donald Trump accentue le focus sur ces enjeux en raison des craintes évidentes d'une transformation majeure de la relation transatlantique qui pose la question d'une défense européenne autonome et donc de sa dimension nucléaire. Cette réflexion s'accélère considérablement mais ces problèmes existaient déjà sous la présidence de Barack Obama, qui avait entamé un basculement de la stratégie des Etats-Unis vers l'Asie-Pacifique en raison d'une rivalité future dans les années 2030 avec deux puissances "paires" : la Russie et la Chine. Les risques de prolifération que représentent la Corée du Nord et peut-être bientôt l'Iran risquent d'entraîner l'effondrement du régime de sécurité nucléaire mondial dont la France est l'un des garants en tant que puissance nucléaire et membre du conseil de sécurité de l'ONU. Dans le contexte de ces nouveaux enjeux, les auteurs posent la question des essais nucléaires, du "consensus" nucléaire français ainsi que de la dimension européenne de la dissuasion française. Ces recherches incluent de nouvelles sources, mais aussi et surtout de nouvelles problématiques qui rendent nécessaire un manuel d'histoire accessible à un public étudiant de plus en plus nombreux dans les filières de relations internationales et en lien avec les études stratégiques. En outre, travailler sur des questions de défense implique une maîtrise du droit public et du droit international en raison des différentes codifications et réglementations mises en place et qui suscitent encore des débats avec des propositions politiques de constitutionnalisation de la dissuasion nucléaire française.

Par Florian Galleri, Benoît Grémare, Yannick Pincé
Chez Armand Colin

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Auteur

Florian Galleri, Benoît Grémare, Yannick Pincé

Editeur

Armand Colin

Genre

Géopolitique

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Histoire de la dissuasion nucléaire française

Florian Galleri, Benoît Grémare, Yannick Pincé

Paru le 20/05/2026

320 pages

Armand Colin

30,00 €

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