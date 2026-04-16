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Cahier d'exercices Grevisse CM2

Strady emilie Joly, Emilie Joly Strady

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Pour un entrainement progressif et autonome - Tous les domaines de l'étude la langue : grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire. - Des mémos visuels avec des exemples pour accompagner l'élève. - Des exercices classés par compétence. - Des unités aux thématiques variées pour motiver les élèves : arts, histoire, géographie, EMC... - Des énoncés progressifs (, , ) pour faciliter la différenciation et encourager les élèves à aller plus loin. - Des bilans réguliers et des défis ludiques. Le + classe équipée : - La version numérique enseignant avec : - une dictée pour chaque unité. - les corrigés au clic. Sous réserve d'un équipement de 15 cahiers papier minimum. Nos ouvrages étant destinés exclusivement à une utilisation en classe, les ressources associées (dont les corrigés) sont uniquement mises à disposition des enseignants dans le cadre de la préparation de leurs cours. Ces ressources ne sont donc pas accessibles aux parents et aux élèves.

Par Strady emilie Joly, Emilie Joly Strady
Chez Magnard

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Auteur

Strady emilie Joly, Emilie Joly Strady

Editeur

Magnard

Genre

Français CM2

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Cahier d'exercices Grevisse CM2

Strady emilie Joly, Emilie Joly Strady

Paru le 16/04/2026

96 pages

Magnard

6,90 €

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