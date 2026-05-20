La culture territoriale

Maîtriser les enjeux, les institutions, les acteurs et les politiques publiques locales est essentiel pour réussir les épreuves des concours A et B de la fonction publique territoriale et faire la différence en entretien. Pas le temps de tout revoir ? Concentrez-vous sur l'essentiel. Quoi de mieux que 180 flashcards pour réviser les notions indispensables de manière efficace ? Détachables et organisées par thème, elles permettent un apprentissage ciblé. Grâce au principe de la mémorisation active, vous retenez mieux, plus vite, et durablement. Véritable gain de temps dans vos révisions, vous pouvez vous entraîner seul ou à plusieurs, selon votre envie. Un outil clé en main pour réussir les épreuves et obtenir votre concours !