Les recettes de nos régions : Alsace

Cuisinez et savourez 40 spécialités culinaires emblématiques de la région alsacienne. De l'entrée au dessert, voyagez au coeur du terroir : Flammeküeche, Fondue au munster, Soupe à la bière, Spätzle, Baeckeofe, Choucroute, Linzertorte, Bredele, Nid d'abeille... Découvrez également l'origine des beignets aux pommes ou comment le munster est devenu le fromage phare de l'Alsace grâce aux petites histoires et focus produits racontés par Frédéric Zégierman. Un ouvrage qui ravira les amateurs de cuisine authentique.