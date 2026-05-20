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Iconique Marilyn Monroe

Bruno Bernard

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Selon le Museum of Modern Art, sa célèbre photographie de Marilyn Monroe, vêtue d'une robe blanche flottant au-dessus d'une grille de métro, symbolise à elle seule le siècle dernier. Derrière ce cliché mythique se cache l'histoire de la métamorphose d'une adorable ingénue en une femme fatale au sex-appeal ravageur. Iconique Marilyn Monroe revisite le parcours de la star à travers l'objectif de Bruno Bernard et apporte un éclairage nouveau sur sa vie devant et derrière les caméras. Ami proche et soutien de la première heure, celui qui a contribué à lancer la carrière de Marilyn a aussi pris les photographies les plus mémorables et conservé ses plus beaux souvenirs dans ses journaux intimes dont il livre ici des extraits inédits et jamais dévoilés auparavant. Grâce aux témoignages personnels de Joshua John Miller, petit-fils de Bruno Bernard, et de Mark A. Fortin, partez sur les traces de l'une des icônes les plus glamours du cinéma et découvrez comment Norma Jeane Baker est devenue Marilyn Monroe.

Par Bruno Bernard
Chez Larousse

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Auteur

Bruno Bernard

Editeur

Larousse

Genre

Acteurs

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Iconique Marilyn Monroe

Bruno Bernard trad. Emilie Olsen

Paru le 20/05/2026

272 pages

Larousse

39,95 €

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