Au bord de l'eau

Que ce soit au bord d'une rivière, au plus profond de l'océan ou dans une petite mare, embarquez pour un merveilleux voyage aquatique. Sur votre chemin, vous croiserez des loutres profitant d'une sieste, un axolotl jouant au morpion, une grenouille dansant sous la pluie et bien d'autres animaux adorables ! Alors choisissez vos plus belles couleurs et apportez de la vie à cet univers 100 % cozy ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges