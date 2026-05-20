Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

DISNEY - Une histoire de Stitch et au dodo ! - 9. Farces à gogo

Disney

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que se passe-t-il après le film Lilo et Stitch ? Les nouvelles histoires de l'adorable petit alien bleu... à collectionner ! - Retrouve Stitch au moment du coucher. Mets-toi au lit et plonge au coeur de ses nouvelles aventures pour t'endormir avec de belles images plein la tête ! - Un petit album illustré de 32 pages pour découvrir une histoire inédite. Dès 3 ans. L'histoire : Une créature mystérieuse s'introduit la nuit chez les habitants de l'île d'Izayoi pour leur faire de drôles de farces ! Stitch et Yuna découvrent qu'il s'agit d'un y kai qui apporte le bonheur aux familles qu'il visite. De quoi donner des idées à Stitch... Imprimé et fabriqué en France

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur DISNEY - Une histoire de Stitch et au dodo ! - 9. Farces à gogo par Disney

Commenter ce livre

 

DISNEY - Une histoire de Stitch et au dodo ! - 9. Farces à gogo

Disney

Paru le 27/05/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017344223
9782017344223
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.