DISNEY - Une histoire de Stitch et au dodo ! - 9. Farces à gogo

Que se passe-t-il après le film Lilo et Stitch ? Les nouvelles histoires de l'adorable petit alien bleu... à collectionner ! - Retrouve Stitch au moment du coucher. Mets-toi au lit et plonge au coeur de ses nouvelles aventures pour t'endormir avec de belles images plein la tête ! - Un petit album illustré de 32 pages pour découvrir une histoire inédite. Dès 3 ans. L'histoire : Une créature mystérieuse s'introduit la nuit chez les habitants de l'île d'Izayoi pour leur faire de drôles de farces ! Stitch et Yuna découvrent qu'il s'agit d'un y kai qui apporte le bonheur aux familles qu'il visite. De quoi donner des idées à Stitch... Imprimé et fabriqué en France