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Lectures de voyage Guides Bleus - Le Roman de la momie

Théophile Gautier

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Le Guide Bleu vous accompagne en Egypte avec ce roman de Théophile Gautier complété d'articles pour enrichir votre voyage. Publié en 1858, Le Roman de la momie est à la fois un roman d'aventures (découverte d'une tombe inexplorée façon Indiana Jones), une histoire d'amour impossible, et un voyage littéraire dans l'Egypte ancienne qui rejoint le récit biblique de la sortie d'Egypte du peuple hébreu. - L'histoire. Au XIXe siècle, un archéologue découvre une tombe inviolée dans la vallée des Rois. A l'intérieur, le sarcophage parfaitement conservé d'une jeune femme d'une beauté extraordinaire, Tahoser, ainsi qu'un papyrus relatant son histoire. Cette fille d'un riche dignitaire égyptien aime un Hébreu, qui ne partage pas ses sentiments. Mais elle a aussi attiré l'attention du pharaon, qui tombe amoureux d'elle. Intrigues de cour, jalousies, passions contrariées... Après de nombreux rebondissements, Tahoser meurt, et son corps est momifié. - Le roman est augmenté de compléments pour le contextualiser et en apprendre plus sur l'Egypte pharaonique : - Une introduction rédigée par l'auteur du Guide Bleu Egypte ; - La carte détaillée des sites égyptiens du roman : Louxor, la vallée des Rois, les rives du Nil ; - Des articles sur la mythologie et d'autres thèmes de la civilisation égyptienne ; - Des photos permettant de comparer les paysages et les sites du XIXe s. avec ceux d'aujourd'hui ; - Une bibliographie commentée accompagnée d'idées de podcasts et de documentaires, et une playlist à télécharger.

Par Théophile Gautier
Chez Hachette

|

Auteur

Théophile Gautier

Editeur

Hachette

Genre

Guides pratiques

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Lectures de voyage Guides Bleus - Le Roman de la momie

Théophile Gautier

Paru le 20/05/2026

256 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017318583
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