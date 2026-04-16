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"Il fallait faire mieux..."

Jürgen Habermas, Jürgen Habermas

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Jürgen Habermas, dernier philosophe de l'école de Francfort (né en 1929), héritier de la tradition des Lumières, a construit son oeuvre en discussion avec les penseurs majeurs du XXe siècle, en Allemagne comme ailleurs. Commentant sa décision d'être non pas seulement philosophe mais philosophe et sociologue, afin de s'évertuer à améliorer le monde au lieu de le décrire - "il fallait faire mieux" est un impératif fondamentalement politique -, Habermas revient sur les grands événements de son existence. Il expose la genèse des concepts proprement habermassiens (éthique de la discussion, espace public), décrit le contexte dans lequel il a rédigé ses livres, commente ses prises de position (sur la construction européenne notamment), répond aux critiques que ses interlocuteurs, fins connaisseurs de sa pensée, n'hésitent pas parfois à lui adresser. Rompant avec les règles de l'exercice académique, Habermas parle de lui-même, de ses sentiments, de ses craintes et de ses hésitations, ainsi que de sa vie familiale et amicale, lieu de discussions intellectuelles. Pour qui n'a jamais lu Habermas, cet ouvrage constitue l'introduction idéale, fluide et accessible, sous forme de dialogue, à son oeuvre philosophique. Pour qui le connaît déjà, il est la synthèse limpide des grands thèmes de sa pensée, toujours exposés dans leur contexte biographique et social.

Par Jürgen Habermas, Jürgen Habermas
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Jürgen Habermas, Jürgen Habermas

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Autres philosophes

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"Il fallait faire mieux..."

Jürgen Habermas, Jürgen Habermas trad. Frédéric Joly

Paru le 09/04/2026

240 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Scannez le code barre 9782073123374
9782073123374
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