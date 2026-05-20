Lectures de voyage Guides Bleus - La Vie errante

Les Guides Bleus vous proposent les oeuvres de grand-e-s écrivain-e-s enrichis de contenus inédits pour vous accompagner dans vos voyages. - La Vie errante relate le périple de Maupassant en Méditerranée en 1889. L'écrivain voyageur partage, étape après étape, ses enthousiasmes et ses déceptions, ses découvertes de lieux et ses rencontres de gens. Il navigue le long des côtes italiennes jusqu'à la Sicile et à l'Algérie, puis passe en Tunisie par le train et finit en voiture dans le désert tunisien. - Maupassant relate sa visite des villes et des ruines antiques, ses promenades dans tel ou tel quartier d'Alger ou de Tunis, ses traversées de la mer ou du désert. Il observe la pratique religieuse des musulmans et celle des musulmanes, compare la mise en valeur des terres par les Arabes et par les colons français ainsi que l'état des infrastructures... En Italie, principalement en Sicile, le récit est plus celui d'un esthète qui évalue le potentiel touristique des lieux pour un public cultivé. - Le récit de voyage de Maupassant est augmenté de compléments qui permettent de contextualiser l'oeuvre et d'en apprendre plus sur son époque : - une biographie de l'auteur ; - une présentation des écrivains voyageurs de la fin du 19e siècle ; - le contexte historique et idéologique ; - des photos de l'époque et/ou d'aujourd'hui ; - une présentation "Sur les pas de Maupassant en Sicile" illustrée d'une carte originale - une bibliographie commentée, accompagnée d'idées de podcasts et de documentaires, ainsi qu'une playlist à télécharger.