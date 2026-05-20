Mon carnet de thérapie

Ce carnet est un espace rien qu'à toi : un lieu intime pour explorer tes pensées et tes émotions, conçu pour accompagner une thérapie avec un·e professionnel·le de santé. Il t'invite à : préparer et analyser tes séances (sujets à aborder, ressentis, évolution...), mieux comprendre tes émotions (tracker d'humeurs, exercices d'introspection, espaces d'expression libre), et approfondir tes connaissances en santé mentale (notions clés vulgarisées et exercices pratiques). Pensé par Myriam Paperman, docteure en psychologie clinique, ce carnet est un compagnon de route que tu es libre d'utiliser à ton rythme.