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Mon carnet de thérapie

Myriam Paperman

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Ce carnet est un espace rien qu'à toi : un lieu intime pour explorer tes pensées et tes émotions, conçu pour accompagner une thérapie avec un·e professionnel·le de santé. Il t'invite à : préparer et analyser tes séances (sujets à aborder, ressentis, évolution...), mieux comprendre tes émotions (tracker d'humeurs, exercices d'introspection, espaces d'expression libre), et approfondir tes connaissances en santé mentale (notions clés vulgarisées et exercices pratiques). Pensé par Myriam Paperman, docteure en psychologie clinique, ce carnet est un compagnon de route que tu es libre d'utiliser à ton rythme.

Par Myriam Paperman
Chez Hachette

|

Auteur

Myriam Paperman

Editeur

Hachette

Genre

Réussite personnelle

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Mon carnet de thérapie

Myriam Paperman

Paru le 20/05/2026

192 pages

Hachette

15,00 €

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Scannez le code barre 9782017304210
9782017304210
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