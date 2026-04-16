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Tornade

Simon Fichet

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En mai 2015, Simon Fichet accepte à reculons d'accompagner un confrère journaliste aux Etats-Unis, pour suivre deux chasseurs de tornades dans la dangereuse Tornado Alley. S'ensuivent douze jours de traque sur plusieurs milliers de kilomètres, au milieu de paysages désertiques, de champs de pétrole et de fermes industrielles. Alors que la fatigue et le danger les guettent, ils devront surmonter leurs peurs les plus profondes pour observer ce phénomène aussi imprévisible que mortel.

Par Simon Fichet
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Simon Fichet

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Récits de voyage

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Tornade

Simon Fichet

Paru le 23/04/2026

224 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Scannez le code barre 9782073090423
9782073090423
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