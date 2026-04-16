En mai 2015, Simon Fichet accepte à reculons d'accompagner un confrère journaliste aux Etats-Unis, pour suivre deux chasseurs de tornades dans la dangereuse Tornado Alley. S'ensuivent douze jours de traque sur plusieurs milliers de kilomètres, au milieu de paysages désertiques, de champs de pétrole et de fermes industrielles. Alors que la fatigue et le danger les guettent, ils devront surmonter leurs peurs les plus profondes pour observer ce phénomène aussi imprévisible que mortel.