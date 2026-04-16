Le mystère de la plume d'or

1818 - Théodore Géricault, récemment revenu d'Italie, se rend à la librairie " Au rescapé de la Méduse ", appartenant à Alexandre Corréard, un des survivants du terrible naufrage. Un personnage étrange et peu causant lui remet une lettre l'invitant à se rendre chez la comtesse Amoradine d'Ermont sans en préciser la raison. C'est le début d'une aventure qui va le mener tout d'abord sur les traces des Templiers à Gisors, puis à travers la France, afin de retrouver une plume d'or, symbole de la royauté. Notre héros se retrouve alors plongé dans une aventure haletante, pleine d'intrigues.
Par
Alexis Chartraire, Chartraire Alexis Chez
Inanna éditions
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