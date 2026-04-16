Le mystère de la plume d'or

1818 - Théodore Géricault, récemment revenu d'Italie, se rend à la librairie " Au rescapé de la Méduse ", appartenant à Alexandre Corréard, un des survivants du terrible naufrage. Un personnage étrange et peu causant lui remet une lettre l'invitant à se rendre chez la comtesse Amoradine d'Ermont sans en préciser la raison. C'est le début d'une aventure qui va le mener tout d'abord sur les traces des Templiers à Gisors, puis à travers la France, afin de retrouver une plume d'or, symbole de la royauté. Notre héros se retrouve alors plongé dans une aventure haletante, pleine d'intrigues.