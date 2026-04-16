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#Roman francophone

Le mystère de la plume d'or

Alexis Chartraire, Chartraire Alexis

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1818 - Théodore Géricault, récemment revenu d'Italie, se rend à la librairie " Au rescapé de la Méduse ", appartenant à Alexandre Corréard, un des survivants du terrible naufrage. Un personnage étrange et peu causant lui remet une lettre l'invitant à se rendre chez la comtesse Amoradine d'Ermont sans en préciser la raison. C'est le début d'une aventure qui va le mener tout d'abord sur les traces des Templiers à Gisors, puis à travers la France, afin de retrouver une plume d'or, symbole de la royauté. Notre héros se retrouve alors plongé dans une aventure haletante, pleine d'intrigues.

Par Alexis Chartraire, Chartraire Alexis
Chez Inanna éditions

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Auteur

Alexis Chartraire, Chartraire Alexis

Editeur

Inanna éditions

Genre

XIXe siècle

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Le mystère de la plume d'or

Alexis Chartraire, Chartraire Alexis

Paru le 16/04/2026

184 pages

Inanna éditions

11,00 €

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Scannez le code barre 9791097349646
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