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Craque pour moi, Medaka ! Tome 13

Ran Kuze

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Alors qu'elle avait réussi à inviter Medaka à un de ses matchs de basket, Asahi s'est blessée durant le premier quart-temps. Son dépit n'est cependant que de courte durée puisque, dans un énième élan de gentillesse, Medaka décide de jouer les chevaliers servants. Asahi, émue, laisse alors échapper un fatidique "je t'aime" ! Mais la compétition ne s'arrête pas là, car Tomo parvient elle aussi à décrocher un rendez-vous avec notre séducteur involontaire. Il est grand temps que Mona réagisse, toute reine des abeilles qu'elle est, si elle ne veut pas se laisser distancer ! Le dire ou ne pas le dire ? Telle est la question que chacune de nos héroïnes se pose dans ce tome !

Par Ran Kuze
Chez Pika Edition

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Auteur

Ran Kuze

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Craque pour moi, Medaka ! Tome 13

Ran Kuze

Paru le 20/05/2026

144 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043306259
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