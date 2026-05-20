Craque pour moi, Medaka ! Tome 13

Alors qu'elle avait réussi à inviter Medaka à un de ses matchs de basket, Asahi s'est blessée durant le premier quart-temps. Son dépit n'est cependant que de courte durée puisque, dans un énième élan de gentillesse, Medaka décide de jouer les chevaliers servants. Asahi, émue, laisse alors échapper un fatidique "je t'aime" ! Mais la compétition ne s'arrête pas là, car Tomo parvient elle aussi à décrocher un rendez-vous avec notre séducteur involontaire. Il est grand temps que Mona réagisse, toute reine des abeilles qu'elle est, si elle ne veut pas se laisser distancer ! Le dire ou ne pas le dire ? Telle est la question que chacune de nos héroïnes se pose dans ce tome !