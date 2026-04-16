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Mettre en scène l'Algérie coloniale

Majid Embarech

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Comment comprendre l'Algérie coloniale autrement qu'à travers le prisme de la violence et des conflits qui ont jalonné son histoire ? En entrant dans le bureau des préfets d'Alger, l'ouvrage montre comment ces hauts fonctionnaires se mettent en sce`ne à l'occasion des cérémonies et des voyages officiels en Algérie, afin d'incarner l'E ? tat au cours des dernières années de la présence française, entre 1936 et 1961. Les archives issues du travail quotidien des préfets d'Alger et les photographies des cérémonials protocolaires permettent à l'historien de faire revivre une Algérie mythique, fraternelle et républicaine que ces hauts fonctionnaires étaient chargés de présenter aux Européens d'Algérie, aux Algériens et aux personnalités de passage à Alger ainsi qu'à l'opinion métropolitaine, dans une période de décomposition progressive d'un syste`me colonial inégalitaire. L'action de ces serviteurs de l'Etat français en situation coloniale permet ainsi de mieux comprendre l'histoire de la France en Algérie, l'histoire de l'Algérie et, en définitive, l'histoire de France.

Par Majid Embarech
Chez PU Rennes

|

Auteur

Majid Embarech

Editeur

PU Rennes

Genre

Algérie

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Mettre en scène l'Algérie coloniale

Majid Embarech

Paru le 16/04/2026

275 pages

PU Rennes

25,00 €

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Scannez le code barre 9791041304455
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