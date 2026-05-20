Midnight Kiss

A Golden Hills University, les relations entre athlètes sont strictement interdites. Nova, star de l'équipe féminine de basket, et Cassius, son rival, n'ont qu'un seul terrain d'entente : leur anniversaire commun. Chaque année, le temps d'une nuit, ils s'autorisent une trêve loin de leur rivalité habituelle en passant la soirée ensemble. Mais cette fois, tout bascule. Une blessure met en péril l'avenir de Nova, tandis qu'une vidéo compromettante d'eux risque d'entraîner leur suspension. Leur seule option ? Feindre des fiançailles pour convaincre l'université que leur relation est sérieuse et sauver leur avenir sportif. Comme si cela ne suffisait pas, l'ex de Nova compte bien lui faire payer d'être partie... Entre faux-semblants et vérités inavouées, jusqu'où iront-ils pour protéger leurs rêves... et leurs coeurs ?