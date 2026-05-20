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#Manga

Salaryman Z Tome 4

Number8, Ten Ishida, Number 8

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Yûsaku Maeyamada décide de déménager les bureaux de Takefuku Co. Ltd. en pleine pandémie ! Evidemment, l'opération tourne vite au chaos : même les photocopieuses-boucliers n'empêchent pas les victimes. Pas facile de faire face à d'anciens collègues transformés en morts-vivants ! Les portes du Neo Shinbashi Building s'ouvriront-elles pour l'équipe de Maeyamada ? Un esprit corporate à toute épreuve suffira-t-il à survivre à cette apocalypse zombie ? Après Abura, NUMBER8 revient dans le catalogue Panini avec sa dernière série en date : Salaryman Z. S'il est au scénario, c'est le jeune Ten Ishida qui signe les dessins et fait ses débuts dans l'Hexagone avec cette oeuvre. Ce binôme de choc nous propose un récit à la croisée des genres, revisitant l'univers post-apocalyptique zombie tout en offrant une critique percutante de la société. A travers son personnage principal, ce manga nous plonge dans le management japonais à l'ancienne tout en confrontant ses héros à un monde en mutation, bien au-delà de l'invasion des morts-vivants. Une oeuvre qui réussit à la fois à capturer l'intensité de l'apocalypse et à susciter une réflexion profonde sur le monde du travail.

Par Number8, Ten Ishida, Number 8
Chez Panini comics

|

Auteur

Number8, Ten Ishida, Number 8

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Salaryman Z Tome 4

Number8, Ten Ishida, Number 8

Paru le 20/05/2026

Panini comics

8,29 €

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