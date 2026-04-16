Dead Mount Death Play Tome 14

Les magiciens démoniaques aussi ont le droit de se réincarner ! Arius Sabaramondo avait jadis créé une voie entre son monde et celui de Polka dans le but d'importer des technologies... Hélas pour lui, les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu, et le mage n'a pas pu voyager vers l'autre dimension ! Pour rouvrir le passage, le Maître des corps doit mettre la main sur une clé bien étrange : une écaille d'Oldom, dragon capable de naviguer librement entre les mondes... L'ennui, c'est qu'elle aurait été scellée dans un endroit secret de la clinique, où tous les ennemis du nécromancien sont actuellement réunis ! Arrivera-t-il à s'emparer du précieux artefact ? Dead Mount Death Play renverse les règles du récit de réincarnation ! La magie noire s'invite dans notre monde... Quel usage en fera le pire cauchemar de l'humanité ?