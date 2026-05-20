La voie de l'assassin Tome 2

Matsudaira Motonobu, le futur Tokugawa Ieyasu, n'est plus le jeune captif courbant l'échine. Avec l'aide du ninja Hattori Hanzô, il met le feu à la forteresse ennemie sous une pluie torrentielle, accomplissant ainsi un premier pas vers sa libération. L'otage devient chef de guerre et brise ses chaînes. Hanzô, désormais époux, choisit quant à lui une voie différente de celle du combat, laissant s'ouvrir devant lui un autre avenir. Quel destin attend ces deux hommes, résolus à survivre et à tracer leur propre chemin ? Voici un autre grand classique de récits historiques qui rejoint le catalogue Panini. Ce titre réunit deux noms incontournables pour les amateurs du genre : Koike Kazuo au scénario et Kojima Gôseki au dessin, les créateurs de Lone Wolf & Cub, autre manga patrimonial disponible au catalogue. Ici, l'accent n'est pas mis sur les samouraïs, mais sur une grande figure historique du Japon : Hanzô Hattori. Un nom qui résonne encore aujourd'hui, à la croisée de l'histoire et de la pop culture. Entouré de mystères, il est considéré comme le plus talentueux des ninjas qui a accompagné Ieyasu Tokugawa dans sa quête d'unification du pays. Koike et Kojima nous plongent dans le passé de cet homme et dans sa relation avec Ieyasu.