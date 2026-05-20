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#Manga

La voie de l'assassin Tome 2

Kazuo Koike, Gôseki Kojima

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Matsudaira Motonobu, le futur Tokugawa Ieyasu, n'est plus le jeune captif courbant l'échine. Avec l'aide du ninja Hattori Hanzô, il met le feu à la forteresse ennemie sous une pluie torrentielle, accomplissant ainsi un premier pas vers sa libération. L'otage devient chef de guerre et brise ses chaînes. Hanzô, désormais époux, choisit quant à lui une voie différente de celle du combat, laissant s'ouvrir devant lui un autre avenir. Quel destin attend ces deux hommes, résolus à survivre et à tracer leur propre chemin ? Voici un autre grand classique de récits historiques qui rejoint le catalogue Panini. Ce titre réunit deux noms incontournables pour les amateurs du genre : Koike Kazuo au scénario et Kojima Gôseki au dessin, les créateurs de Lone Wolf & Cub, autre manga patrimonial disponible au catalogue. Ici, l'accent n'est pas mis sur les samouraïs, mais sur une grande figure historique du Japon : Hanzô Hattori. Un nom qui résonne encore aujourd'hui, à la croisée de l'histoire et de la pop culture. Entouré de mystères, il est considéré comme le plus talentueux des ninjas qui a accompagné Ieyasu Tokugawa dans sa quête d'unification du pays. Koike et Kojima nous plongent dans le passé de cet homme et dans sa relation avec Ieyasu.

Par Kazuo Koike, Gôseki Kojima
Chez Panini comics

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Auteur

Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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La voie de l'assassin Tome 2

Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Paru le 27/05/2026

Panini comics

19,99 €

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