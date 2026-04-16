L'alimentation intuitive

Une méthode douce et naturelle pour perdre du poids sans s'en apercevoir ! Amélie Collin a longtemps été en surpoids, jusqu'à ce qu'elle teste une nouvelle façon de s'alimenter, sans régime ni frustration, qui l'a amenée vers son poids de forme, stable depuis des années. Cette méthode s'appuie sur plusieurs piliers : apprendre à écouter (vraiment) sa satiété, gérer ses émotions sans utiliser la nourriture, se faire plaisir avec des recettes qui apportent autant de bienfaits que de gourmandise !