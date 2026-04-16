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L'alimentation intuitive

Amélie Collin

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Une méthode douce et naturelle pour perdre du poids sans s'en apercevoir ! Amélie Collin a longtemps été en surpoids, jusqu'à ce qu'elle teste une nouvelle façon de s'alimenter, sans régime ni frustration, qui l'a amenée vers son poids de forme, stable depuis des années. Cette méthode s'appuie sur plusieurs piliers : apprendre à écouter (vraiment) sa satiété, gérer ses émotions sans utiliser la nourriture, se faire plaisir avec des recettes qui apportent autant de bienfaits que de gourmandise !

Par Amélie Collin
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Amélie Collin

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Diététiques

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L'alimentation intuitive

Amélie Collin

Paru le 23/04/2026

128 pages

Marie Claire Editions

22,00 €

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