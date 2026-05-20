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Wolverines & Deadpools

Rogê Antônio, Cody Ziglar

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Un super-vilain bien connu de l'univers Marvel est de retour et seuls Wolverine et Deadpool peuvent l'arrêter. Un petit problème cependant : Wade Wilson n'est pas tout à fait lui-même et s'est lancé dans une mission qui pourrait bien provoquer la fin du monde. Logan parviendra-t-il à raisonner le Mercenaire Disert à temps, pour faire face à la véritable menace ? Le duo du blockbuster de 2024 s'offre enfin une série régulière ! Ecrite par Benjamin Percy, architecte du destin de Wolverine tout au long de l'ère Krakoa, et illustrée par Joshua Cassara (X-Men), la série promet (forcément) de l'action à haute intensité et le retour d'un super-vilain de l'univers mutant que l'on n'avait pas revu depuis longtemps.

Par Rogê Antônio, Cody Ziglar
Chez Panini comics

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Auteur

Rogê Antônio, Cody Ziglar

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Wolverines & Deadpools

Rogê Antônio, Cody Ziglar

Paru le 20/05/2026

120 pages

Panini comics

20,99 €

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