Wolverines & Deadpools

Un super-vilain bien connu de l'univers Marvel est de retour et seuls Wolverine et Deadpool peuvent l'arrêter. Un petit problème cependant : Wade Wilson n'est pas tout à fait lui-même et s'est lancé dans une mission qui pourrait bien provoquer la fin du monde. Logan parviendra-t-il à raisonner le Mercenaire Disert à temps, pour faire face à la véritable menace ? Le duo du blockbuster de 2024 s'offre enfin une série régulière ! Ecrite par Benjamin Percy, architecte du destin de Wolverine tout au long de l'ère Krakoa, et illustrée par Joshua Cassara (X-Men), la série promet (forcément) de l'action à haute intensité et le retour d'un super-vilain de l'univers mutant que l'on n'avait pas revu depuis longtemps.