Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Simplement vegan

Barbara L.

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une cuisine végétale inventive et ultra-gourmande ! Barbara propose des recettes simples, gourmandes et 100 % végétales. Ici, pas de tofu fade ni de graines ennuyeuses : seulement du plaisir et des créations qui donnent vraiment envie. Elle sait transformer les légumes en stars, les fruits en tartinades irrésistibles et les desserts en petites douceurs addictives. Petit-déjeuner, apéritif, plats, pains ou desserts : plus de 60 recettes à découvrir, des veloutés et feuilletés aux crackers, energy balls, crêpes, gaufres et smoothies...

Par Barbara L.
Chez Marie Claire Editions

|

Auteur

Barbara L.

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Cuisine végétarienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Simplement vegan par Barbara L.

Commenter ce livre

 

Simplement vegan

Barbara L.

Paru le 23/04/2026

160 pages

Marie Claire Editions

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032312148
9791032312148
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.