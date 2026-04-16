Simplement vegan

Une cuisine végétale inventive et ultra-gourmande ! Barbara propose des recettes simples, gourmandes et 100 % végétales. Ici, pas de tofu fade ni de graines ennuyeuses : seulement du plaisir et des créations qui donnent vraiment envie. Elle sait transformer les légumes en stars, les fruits en tartinades irrésistibles et les desserts en petites douceurs addictives. Petit-déjeuner, apéritif, plats, pains ou desserts : plus de 60 recettes à découvrir, des veloutés et feuilletés aux crackers, energy balls, crêpes, gaufres et smoothies...