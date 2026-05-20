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#Imaginaire

Café & Dragon

Dana Blue

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A Dreodonara, royaume paisible où les créatures fantastiques vivent en harmonie, Arto est une exception. Le seul humain du royaume. Ce qui ne l'empêche pas de se satisfaire d'un quotidien tranquille, rythmé par son travail de serveur à l'auberge de son père adoptif, un orc bourru au coeur tendre. Enfin, jusqu'au jour où Erris pousse la porte de l'établissement. Erris est mystérieux, séduisant et capable de se transformer en dragon blanc. Une créature que l'on croyait disparue depuis vingt ans. Mais surtout, ses souvenirs perdus cachent bien plus qu'une simple amnésie. Avec l'aide d'Aurora, une elfe brillante, curieuse et intrépide, ils se lancent dans une quête aussi improbable que délicate : réunir les ingrédients d'une potion capable de lui rendre la mémoire. Mais réveiller le passé, c'est parfois réveiller des secrets que certains préféreraient voir oubliés... Découvrez une cosy fantasy chaleureuse avec un dragon amnésique, un serveur qui n'avait rien demandé, et une auberge où rien ne se passe jamais comme prévu. #Humour #LGBT #Dragons #CosyFantasy

Par Dana Blue
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Dana Blue

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Café & Dragon

Dana Blue

Paru le 20/05/2026

471 pages

MXM Bookmark

29,99 €

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