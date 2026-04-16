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Sale attente

Samiel, Philrouge

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Deux inconnus, que tout semble opposer, tant physiquement que psychologiquement, se réveillent dans une salle aux accès verrouillés. Après quelques vaines tentatives pour s'en échapper, ils vont réaliser, non sans stupeur, qu'ils se trouvent au purgatoire. Dans l'attente du jugement de leur âme et sur fond de satire sociale, les deux inattendus compères vont voir défiler toute une galerie de personnages aux moeurs et croyances disparates, jusqu'à ce qu'un événement vienne remettre en question le sens même de leur existence. Un huis clos cynique, au delà des apparences, dans un cadre burlesque hérité du théâtre de boulevard. " Vous êtes qui ? - Je vous l'ai dit, je suis comme vous, je viens de me réveiller ! - C'est vous qui m'avez amené ici ? - Non Monsieur ! Je vous répète que je suis là comme vous ! Mais en plus calme. - Et donc, vous trouvez que je ne suis pas calme ? C'est ça ? - Euh... non. Mais bon, maintenant qu'on a bien avancé là... On pourrait chercher à sortir d'ici ! "

Par Samiel, Philrouge
Chez Orphie

|

Auteur

Samiel, Philrouge

Editeur

Orphie

Genre

Humour

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Sale attente

Samiel, Philrouge

Paru le 16/04/2026

120 pages

Orphie

18,00 €

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