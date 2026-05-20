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Daisy Carter 3 : Fiasco magique

Helen Harper

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Renoncer ? Ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. D'accord, d'accord, je l'admets, j'ai des problèmes. Ma maîtrise de la magie reste précaire, ma dépendance à la soie d'araignée est un combat permanent, et mon héritage : un terrain miné. Mais je refuse de baisser les bras pour autant. Aux côtés d'Hugo Pemberville et de sa redoutable équipe de chasseurs de trésors d'élite, je me lance à la poursuite d'un crâne d'or légendaire. Cet artefact pourrait enfin permettre de percer le mystère qui entoure la disparition de Lady Rose. Mais cette mission m'entraîne sur un parcours semé d'embûches et de révélations aussi troublantes qu'inattendues. Et elles s'avèrent bien plus personnelles que prévu. #Humour #Magie #SlowBurn #Action Attention : ce roman comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteur·ice·s (consommation de drogue).

Par Helen Harper
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Helen Harper

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Daisy Carter 3 : Fiasco magique

Helen Harper

Paru le 31/12/2078

MXM Bookmark

21,99 €

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Scannez le code barre 9791038148031
9791038148031
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