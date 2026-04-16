L'Islam en terre francaise : structuration du culte musulman à la réunion

La Réunion est présentée comme un modèle du vivre-ensemble, notamment en ce qui concerne l'intégration du culte musulman dans le paysage religieux. Quel a été le processus de structuration de l'islam sur l'île ? Qui en sont les principaux acteurs ? Quelles dynamiques ont influencé la construction du culte musulman à La Réunion ? Ce travail de recherche explore un siècle et demi d'histoire, de l'installation des premiers migrants gujaratis au milieu du XIXe siècle jusqu'à la création du Conseil Régional du Culte Musulman (CRCM) en 2003. A travers l'analyse du tissu associatif, de l'évolution des pratiques et des enjeux identitaires, l'ouvrage met en lumière les ruptures, les continuités et les adaptations qui ont façonné une communauté islamique singulière. Fondée sur des sources privées inédites et une analyse rigoureuse, cette étude met en perspective de manière captivante un pan méconnu de l'histoire réunionnaise qui est à la croisée des influences culturelles et religieuses.